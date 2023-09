Skiffeurs Karolien Florijn en Simon van Dorp zijn goed begonnen aan de wereldkampioenschappen roeien in Belgrado. Florijn, titelverdediger in de skiff, was met een tijd van 7.18,55 veruit de snelste roeister in de zes series. Van Dorp, voor het eerst actief als skiffeur op een WK, kwam tot een tijd van 6.40,82. In alle acht series kwam niemand in de buurt van de Amsterdammer.

De WK duren tot volgend weekeinde wanneer de finales worden gevaren.