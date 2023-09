Springruiter Greve tiende op EK, titel voor Guerdat

Springruiter Willem Greve is bij de Europese kampioenschappen in Milaan met Highway TN als tiende geëindigd. De titel was voor de Zwitser Steve Guerdat, die met Dynamix de Belheme in de afsluitende omloop foutloos bleef. Een foutje in de tweede ronde kostte de Duitser Philipp Weishaupt (Zineday) de titel. Dankzij een springfout van de Zweed Jens Fredricson (Markan Cosmopolit) klom hij nog wel naar de tweede plaats.

Ook de Fransman Julien Epaillard profiteerde met een foutloos laatste optreden en pakte met Dubai du Cedre het brons.

Greve begon met een flinke achterstand op leider Guerdat als twaalfde aan zijn laatste rondgang. Daarin ging er één balk af, maar schoof de ruiter uit Markelo nog wel naar de tiende plek.

Jur Vrieling kwam zondag nog wel uit in de eerste finale-omloop, de derde in totaal, maar slaagde er niet in zich bij de beste twaalf te voegen die streden om de medailles. Met Long John Silver eindigde hij als achttiende.

Nederland was vrijdag als zevende geëindigd in de landenwedstrijd.