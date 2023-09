Tennisser Medvedev opnieuw laat klaar op US Open

Voor tennisser Daniil Medvedev was er opnieuw nachtwerk op de US Open. Ver na middernacht bereikte de als derde geplaatste Rus de vierde ronde dankzij een zege in drie sets op Sebastián Báez: 6-2 6-2 7-6 (6). Voor de Argentijn in vorm was het zijn eerste nederlaag na twaalf overwinningen op rij. Hij was met toernooizeges in Kitzbühel en Winston-Salem naar New York afgereisd.

Medvedev rondde zijn partij uit de tweede ronde tegen de Australiër Christopher O’Connell twee dagen eerder ook al diep in de nacht af. “Het was zwaar. Ik wil nu alleen maar gaan slapen”, sprak de 27-jarige Rus op de baan na een partij die pas tegen 23.00 uur was begonnen. Na 2 uur en 40 minuten tennis, met een onderbreking om het dak te sluiten, maakte Medvedev het via een tiebreak af. In de vierde ronde treft hij de Australiër Alex de Minaur.