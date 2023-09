Tennisster Jabeur zwoegend naar vierde ronde US Open

Tennisster Ons Jabeur zei eerder in de week zich ‘als een zombie’ te voelen in New York. Het verhinderde niet dat de Tunesische nummer 5 van de plaatsingslijst de vierde ronde bereikte. Jabeur versloeg zuchtend en steunend de Tsjechische Marie Bouzkova in drie sets (5-7 7-6 (5) 6-3) en blijft in de race om voor het tweede jaar op rij de finale te halen op de US Open.

De niet topfitte Jabeur vertelde na afloop dat ze met name in het begin van de partij problemen had gehad met haar ademhaling. “Het was zwaar, voor ons allebei”, vertelde ze. “Zij gaf niet op, ik moest alles geven.” Jabeur is ook maar net hersteld van een voetblessure die ze opliep tijdens het toernooi van Cincinnati. “Elke wedstrijd hier is nu een bonus voor me. Ik ben mezelf aan het herontdekken.”

De populaire Tunesische, in eigen land bijgenaamd de minister van geluk, neemt het in de vierde ronde op tegen Zheng Qinwen. De Chinese schakelde de Italiaanse Lucia Bronzetti uit, eveneens in drie sets: 6-3 4-6 6-4.