Turnster Geurts hoopt na periode van tegenslag op plek in WK-team

Turnster Elze Geurts (28) hoopt na een periode van tegenslagen op een plek in de selectie voor de WK turnen in Antwerpen. Geurts, die zaterdag met een persoonlijk record van 52,700 punten derde werd tijdens de eerste WK-kwalificatie, geeft zichzelf een goede kans het team te halen.

“Ik weet natuurlijk niet wat er gaat gebeuren, maar deze eerste kwalificatie geeft vertrouwen”, zei Geurts. “Er komt nog een wedstrijd, maar ik heb denk ik een goede kans.”

Geurts miste vorig jaar de EK en WK nadat ze in februari 2022 de voorste kruisband van haar rechterknie scheurde tijdens een training op sprong. De blessure volgde slechts enkele maanden nadat de turnster uit Raalte tijdens haar WK-debuut in 2021 de sprongfinale had gehaald. Eerder was ze al reserve voor de Olympische Spelen in Tokio.

“Ik voel me nu eigenlijk weer heel goed”, zei Geurts. “Qua fitheid ben ik weer op het niveau dat ik had vóór mijn kruisbandblessure. Mijn oefeningen lopen goed. Eerder dit jaar, toen ik voor de EK wilde gaan, was alles nog een race tegen de klok. Het leek toen heel goed te gaan, maar door een corona-infectie kreeg ik gekke klachten waardoor de EK geen optie meer waren.”

“Dat was een hele grote tegenslag omdat ik ruim een jaar had gerevalideerd en het eerst zo goed ging. Maar soms gebeuren er gekke dingen”, zegt Geurts nu. “Het moeilijkste was dat ik een hele gekke klacht bij mijn rechterkuit kreeg. Ik kon bijvoorbeeld niet meer ‘kuitheffen’, dus van mijn platte voet naar mijn tenen gaan. Er was krachtverlies en er is uiteindelijk een MRI gemaakt. Er zat geen scheurtje, maar veel vocht. Tot het NK in juni heb ik er nog last van gehad. Wat het extra moeilijk maakte is dat ik niet volle bak kon springen.”

Haar coschappen in het AMC op de afdeling gynaecologie en verloskunde zorgden in die periode voor de nodige afleiding. “Daardoor kon ik me ergens anders op focussen. Maar als ik dan na het coschap weer in de training kwam en niet kon doen wat ik het liefste deed was dat dubbel zo zuur. Het was allemaal zo onzeker omdat ik niet wist wat het was. Gelukkig was ik toch ruim op tijd fit voor deze kwalificatie.”

Haar derde plek tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd stemde haar dan ook tevreden. “Dit was goed”, zei ze. Op 16 september volgt nog een tweede WK-kwalificatie waarna het vijfkoppige WK-team bekend wordt. “Het voordeel is dat ik op sprong en vloer best wel goede scores neer kan zetten. Dat is fijn voor de ploeg. Ik zou in theorie met Sanne Wevers een meerkampduo kunnen zijn, als zij brug en balk turnt. Al doe ik het liefst natuurlijk meer toestellen”, lachte ze.