Verstappen moest ‘hard werken’ voor recordzege in Formule 1

Max Verstappen moest ‘hard werken’ voor zijn tiende zege op rij in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen had in de Grote Prijs van ItaliĆ« heel wat te stellen met de Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari. “Ik had nooit gedacht dat tien overwinningen op rij mogelijk zou zijn, maar ik moest er wel hard voor werken. Dat was best leuk”, zei de coureur van Red Bull, die op het circuit van Monza alles op alles moest zetten om Sainz voorbij te rijden.

“Ik had best goede snelheid, maar de Ferrari was heel snel op het rechte stuk, ik kon maar moeilijk dichterbij komen. Ik moest echt geduldig het moment uitkiezen en Carlos dwingen tot een fout. We wisten ook dat Ferrari meer last zou hebben van de bandenslijtage. Toen ik er eenmaal voorbij was, kon ik mijn eigen race rijden. Tegen het einde moest ik zelf nog een beetje op de banden letten, maar de winst kwam niet meer in gevaar.”

Verstappen deelde tot zondag het record van negen zeges op rij met de Duitser Sebastian Vettel, maar mag zich nu alleen recordhouder met de meeste opeenvolgende zeges in de Formule 1 noemen. Het was zijn 47e GP-zege in totaal en op de eeuwige ranglijst staat hij vijfde. Hij nadert de Fransman Alain Prost, die op 51 zeges staat. De Brit Lewis Hamilton is recordhouder met 103 overwinningen.