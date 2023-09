Verstappen pakt op Monza Formule 1-record met tiende zege op rij

Max Verstappen heeft op het circuit van Monza zijn tiende zege op rij geboekt in de Formule 1 en is nu alleen recordhouder met de meeste opeenvolgende zeges in de koningsklasse van de autosport. De tweevoudig wereldkampioen deelde tot zondag het record van negen zeges op rij met de Duitser Sebastian Vettel.

De coureur van Red Bull won met overmacht de Grote Prijs van Italië. Tot grote onvrede van de fans van Ferrari, die op hun thuiscircuit hoopten op succes van Carlos Sainz en Charles Leclerc, maar moesten toezien dat de Spanjaard en de Monegask in hun rode bolides minder snel waren dan de Red Bull van Verstappen en ook die van zijn teamgenoot Sergio Pérez.

De Mexicaan van Red Bull duelleerde in de slotfase met de twee Ferrari’s en wist ze allebei te passeren. Het leverde hem de tweede plaats op. Sainz eindigde als derde, Leclerc werd vierde. Verstappen breidde door zijn twaalfde zege in dit seizoen zijn immense voorsprong in het kampioenschap nog verder uit en stevent af op zijn derde wereldtitel.

De 25-jarige Limburger nam bij de start geen onnodige risico’s. Hij was goed weg vanaf de tweede plek, maar de van poleposition vertrokken Sainz wist zijn Ferrari als leider door de eerste chicane te sturen. Leclerc volgde op de derde plek. Na vijf ronden zag Verstappen dat Sainz al wat begon te glijden op zijn banden. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase maande de Nederlander tot ‘verstandig’ rijden en het juiste moment af te wachten om de Spanjaard in te halen.

In de zesde ronde deed de ongeduldige Limburger al zijn eerste aanval, maar Sainz pareerde en maakte de in het rood uitgedoste ’tifosi’ toen nog gek van opwinding. “Dat was ondeugend”, vond Verstappen het afknijpen in de bocht door Sainz.

Red Bull ging er van uit dat de banden van de Ferrari’s eerder zouden slijten dan die van Verstappen en het team kreeg gelijk. In ronde 15 was de tijd rijp om toe te slaan en Verstappen ging met de nodige stuurmanskunst Sainz voorbij. Vanaf dat moment was Verstappen weer ouderwets superieur. Hij reed makkelijk weg van Sainz en maakte na 21 ronden een foutloze pitstop. Toen Pérez eenmaal de tweede plaats had ingenomen, vochten de teamgenoten Sainz en Leclerc nog een bitter duel om de derde plek uit. Sainz mocht zich na 51 ronden winnaar van die strijd noemen.