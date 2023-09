Verstappen vanaf startplek twee op jacht naar tiende zege op rij

Max Verstappen gaat zondag in de Grote Prijs van Italië op jacht naar zijn tiende zege op rij in de Formule 1. Als de tweevoudig wereldkampioen erin slaagt de race op de snelle baan van Monza te winnen, is hij alleen recordhouder met meeste opeenvolgende overwinningen. Hij deelt nu nog het record van negen zeges op rij met de Duitser Sebastian Vettel.

Verstappen begint niet op poleposition, maar start in zijn Red Bull vanaf de tweede plaats. Carlos Sainz pakte met een perfecte ronde in de kwalificaties de pole. De Spaanse coureur van Ferrari gaf daarmee de fanatieke Italiaanse racefans iets om te vieren. Charles Leclerc van Ferrari en George Russell van Mercedes vullen de tweede startrij op Monza.

Sainz rekent er niet op dat hij gaat winnen. “Ik zal vanaf de start alles geven en proberen het zo lang mogelijk op te nemen tegen Max, maar normaal gesproken is zijn racesnelheid groter”, zei de Spanjaard na de kwalificatie.

Verstappen was in de kwalificatie een fractie minder snel dan Sainz, maar hij klaagde niet. “Ik ben tevreden met de afstelling van de auto en normaal gesproken ben ik sneller dan de Ferrari’s. Tien zeges op rij zou fantastisch zijn, maar ik moet nog wel de race zo goed mogelijk uitvoeren.”

Verstappen leidt riant in het kampioenschap van de Formule 1 en stevent af op zijn derde wereldtitel. De Grote Prijs van Italië start om 15.00 uur.