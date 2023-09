Burundese handbalploeg wijkt tijdens WK uit naar België

Een flink deel van de jeugdhandbalploeg van Burundi wil niet terug naar eigen land. De spelers hebben het WK voor onder 19 jaar in Kroatië aangegrepen om naar België uit te wijken.

Tien spelers van het Centraal-Afrikaanse landje verdwenen plotseling spoorloos tijdens het toernooi drie weken geleden. Voor hun twee resterende wedstrijden werd een reglementaire nederlaag genoteerd. De politie bracht de vermissing van de handballers naar buiten en ging naar hen op zoek.

“Een groot deel van de ploeg heeft recent in België asiel aangevraagd”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Nicole de Moor van België. Ze wijst erop dat ze eerst in Kroatië zijn aangekomen en dat EU-land dus hun aanvraag in behandeling moet nemen en hen moet opvangen. België neemt contact op met Kroatië “om de terugkeer te organiseren”. Omdat de meeste spelers minderjarig zijn mag België hen echter niet naar Kroatië terugsturen.