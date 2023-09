Evenepoel moet in Vuelta iets verzinnen tegen ‘Jumbo-jongens’

Remco Evenepoel strijdt dit jaar in de Ronde van Spanje tegen een sterk blok renners van Jumbo-Visma. De Belg, vorig jaar winnaar van de Vuelta, is favoriet voor de individuele tijdrit van dinsdag, maar kijkt al verder vooruit. Later in de week volgen cruciale ritten. “Samen met andere renners moeten we iets verzinnen tegen die Jumbo-Visma-jongens”, zei de Belg van Soudal Quick-Step op de rustdag.

Evenepoel staat vierde in het klassement op 2.22 van de Amerikaan Sepp Kuss, een van de drie hoog geklasseerde renners van het Nederlandse team. “Sepp Kuss is voor mij toch nog altijd meer een outsider, maar als hij een goede tijdrit rijdt, wordt hij een lastige klant”, voorspelde de kersverse wereldkampioen tijdrijden. De Deen Jonas Vingegaard en de Sloveen Primoz Roglic, al drie keer winnaar van de Vuelta, zijn de voornaamste concurrenten.

“Het is niet makkelijk”, zei Evenepoel. “Ik moet elke dag met een ander plan komen om hen te verrassen. Maar dat wist ik voor de Vuelta al. Ik probeer er zo goed mogelijk mee om te gaan. Misschien kunnen jongens als Enric Mas, João Almeida en Juan Ayuso ook nog belangrijk zijn. Ze staan ook nog dicht in het klassement. We kunnen misschien proberen samen iets te doen tegen de Jumbo-Visma-jongens. Ik blijf het dag per dag bekijken. We zullen moeten afwachten hoe het klassement na de tijdrit is.”

Vrijdag en zaterdag volgen zware bergritten in de Pyreneeën. “Met name de rit naar de Tourmalet heb ik goed verkend. Het gaat vanaf de start bergop. We zullen meteen alles moeten geven. Ik verwacht niet dat het daar in seconden zal beslist worden, eerder in minuten.”