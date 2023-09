Internationale zwembond laat ‘neutrale’ Russen en Belarussen toe

De internationale zwembond World Aquatics heeft unaniem besloten tot een aantal criteria voor sporters met Russische en Belarussische paspoorten om als individuele neutrale atleten te kunnen deelnemen aan toekomstige evenementen. “De zwembond erkent de toewijding, inzet en het talent van sporters, ongeacht hun nationaliteit”, zei voorzitter Husain Al Musallam.

Een van de criteria is het ontbreken van actieve steun voor de Russische invasie in Oekraïne en het weglaten van nationale vlaggen en volksliederen. Individuele neutrale atleten mogen alleen deelnemen aan evenementen waarbij een tijd of resultaat wordt bepaald door de prestaties van één enkele sporter. Per evenement mag maximaal één individuele neutrale atleet uit Rusland en één uit Belarus deelnemen.

De zwembond weerde na de Russische invasie in Oekraïne sporters uit Rusland en Belarus.