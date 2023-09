Tennisser Alcaraz plaatst zich voor kwartfinales US Open

Tennisser Carlos Alcaraz is doorgedrongen tot de kwartfinales van de US Open. De 20-jarige titelverdediger uit Spanje was in New York met 6-3 6-3 6-4 te sterk voor de Italiaan Matteo Arnaldi.

Alcaraz maakte in de eerste set het verschil met een break op 3-2 en liet Arnaldi daarna niet meer terugkomen in de set. De nummer 1 van de wereld nam meteen een 2-0-voorsprong in de tweede set en maakte deze af met een tweede break op 5-3. Arnaldi, de mondiale nummer 61, brak de opslag van Alcaraz in de derde set, maar de Spanjaard draaide met twee breaks de set weer om.

Alcaraz speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Jannik Sinner.