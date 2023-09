Tennisser Rojer uitgeschakeld in dubbelspel US Open

Tennisser Jean-Julien Rojer is er met zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van het mannendubbelspel op de US Open. Het als vierde geplaatste duo ging in drie sets onderuit tegen de Amerikaan Robert Galloway en de Fransman Albano Olivetti: 6-3 4-6 3-6.

Galloway en Olivetti spelen in de kwartfinales tegen Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. De twee Fransen wonnen in de achtste finales van de Spanjaard Marcel Granollers en Horacio Zeballos uit Argentinië.