Bol jaagt op achttiende zege in Diamond League zonder McLaughlin

Wereldkampioene Femke Bol zal olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone niet treffen op de 400 meter horden bij de komende Memorial van Damme in Brussel. De Amerikaanse, wier komst eerder dit jaar nog werd aangekondigd door de organisatie, ontbreekt op de startlijst. McLaughlin-Levrone deed vanwege een lichte knieblessure ook al niet mee op de afgelopen WK in Boedapest.

Bol is sinds augustus 2020 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. Ze kan vrijdag in Brussel voor de achttiende keer op rij winnen. Getuige de tegenstand, zal dat normaliter geen probleem zijn. De Jamaicaanse Rushell Clayton, die in Boedapest het brons won, is op papier haar gevaarlijkste tegenstander. Bol liep dit jaar in Londen een Europees record van 51,45 seconden. Ze won het goud in Boedapest in 51,70.

Er komen meer Nederlanders in actie in het hoofdprogramma van de Memorial: Lieke Klaver op de 400 meter, Maureen Koster op de 5000 meter, Niels Laros op de incourante 2000 meter, Tasa Jiya op de 200 meter en de estafettemannen van de 4×100 meter. Opvallend is de deelname van para-atlete Fleur Jong bij het verspringen. Jong is de regerend paralympisch kampioene en veroverde deze zomer ook het goud bij de WK para-atletiek.