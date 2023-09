Extra huldiging voor medaillewinnaars bij Spelen in Parijs

Medaillewinnaars tijdens de Olympische Spelen van Parijs krijgen volgend jaar een extra huldiging. Op de locatie Trocadero, langs de Seine tegenover de Eiffeltoren, kunnen maximaal 15.000 fans de sporters nogmaals toejuichen.

Dat gebeurt in principe een dag nadat zij hun medaille hebben veroverd, met uitzondering van 2 tot en met 4 augustus, wanneer de locatie bezet is vanwege de finishes van de wegwedstrijden voor wielrenners.

Medaillewinnaars zullen in een parade langs de toeschouwers lopen, de toegang is gratis. Dat gebeurt dagelijks in de namiddag op het zogenoemde Champions Park waar aansluitend ook livebeelden te zien zijn van olympische finales.

De Olympische Spelen beginnen volgende zomer op 26 juli.