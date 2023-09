Horner: record betekent wel degelijk heel veel voor Verstappen

Max Verstappen jaagt naar eigen zeggen geen records na en houdt zich niet bezig met statistieken, maar zijn Formule 1-record van tien grand-prixzeges op rij heeft wel degelijk grote waarde voor hem. Teambaas Christian Horner van Red Bull merkte dat aan hoe de tweevoudig kampioen afgelopen weekeinde toe leefde naar de Grote Prijs van Italië. “Zijn focus was messcherp, meer dan normaal. Je kon zien dat het iets voor hem betekende”, licht hij toe op de website van motorsport.com.

Ook topadviseur Helmut Marko, de man die Verstappen op 17-jarige leeftijd liet debuteren in de Formule 1, merkte op het circuit van Monza dat die tiende zege op rij belangrijk was voor de 25-jarige Limburger. “Max was vooraf een beetje nerveus, dus ik denk wel dat het echt belangrijk voor hem was om dit record te breken. En nu hij het heeft, zal hem dat wat meer ontspanning geven voor de komende races”, aldus Marko.

Teambaas Horner prees de coureur, die afstevent op zijn derde wereldtitel, omstandig. “Max rijdt op een ongelooflijk hoog niveau en er is op dit moment niemand die hem kan verslaan, dat is zeker. Dat verdient lof en erkenning, in de sport zijn dit soort gouden momenten zeldzaam”, aldus de Engelsman.

Verstappen heeft al de nodige records in de Formule 1. Behalve de tien overwinningen op rij heeft hij ook het record van meeste zeges in één seizoen. Dat record van vijftien overwinningen vestigde hij vorig jaar. Hij heeft ook de meeste podiumplekken in één seizoen: achttien in 2021. Verder is hij onder meer de jongste winnaar ooit van een grand prix. Hij was 18 jaar en 228 dagen toen hij als eerste Nederlander ooit in 2016 de GP van Spanje won.