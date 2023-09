Jumbo-Visma blij met drie toppers na ‘beste tijdrit Kuss ooit’

Na de verrassend sterke tijdrit van Sepp Kuss heeft Jumbo-Visma nog altijd met een luxeprobleem te maken in de Ronde van Spanje. De Amerikaanse meesterknecht is nog steeds klassementsleider met een ruime voorsprong op kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. “De conclusie is dat we er na dag tien goed voor staan”, zei ploegleider Grischa Niermann.

Kuss zette dinsdag na een knappe tijdrit over ruim 25 kilometer de dertiende tijd op de klok. Hij was slechts 53 seconden langzamer dan drievoudig Vuelta-winnaar Roglic en 11 seconden langzamer dan tweevoudig Tour-winnaar Vingegaard. Kuss behield zodoende een voorsprong van 1.36 op de Sloveen en 2.22 op de Deen.

“We zijn blij met waar we staan”, keek ploegleider Niermann terug. “Helaas werkte Jonas een mindere tijdrit af. We hadden gehoopt op een kleinere achterstand voor hem. Met Primoz doen we dan weer een goede zaak in het klassement.”

“Sepp reed zijn beste tijdrit ooit. Hij behoudt een mooie voorsprong op de concurrenten en daarachter hebben we met Primoz en Jonas nog twee pionnen die we kunnen uitspelen”, aldus Niermann.