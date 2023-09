Kooij voor derde dag op rij snelste in Ronde van Groot-Brittannië

Sprinter Olav Kooij heeft voor de derde dag op rij de massasprint gewonnen in de Ronde van Groot-Brittannië. De 21-jarige sprinter van Jumbo-Visma was in de etappe van Goole naar Beverly na 154,7 kilometer sneller dan landgenoot Danny van Poppel en de Brit Ethan Vernon.

De nagenoeg vlakke derde rit in Groot-Brittannië liep opnieuw op een sprint uit. Nadat in een enerverende finale de Duitser Nils Politt en de Brit Matthew Bostock op zo’n 7 kilometer van de finish waren ingerekend, maakten de renners van Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma zich op voor de massasprint. Daarin werd Kooij opnieuw gelanceerd door Van Aert en bleef hij in een lange sprint Van Poppel nipt voor.

Kooij behoudt met de zege de leiding in het algemeen klassement voor Van Poppel en de Duitser Max Kanter.

De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag. De etappe van woensdag gaat van Sherwood Forest naar Newark-on-Trent over 166,6 kilometer.