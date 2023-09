Roeicoach Meenhorst kijkt naar grootste kansen op gouden medaille

Eelco Meenhorst zet in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs vol in op gouden medailles. Liever één gouden plak dan drie zilveren, zo luidt zijn devies. Daardoor moesten er harde beslissingen genomen worden in aanloop naar de WK in Belgrado, die deze week plaatsvinden.

Tien medailles was de oogst vorig jaar in het Tsjechische Racice, maar slechts een enkele plak was van goud. En dat stak bij Meenhorst, die ondanks de succesvolle WK zijn ploegen rigoureus besloot te wijzigen.

“Als je stilstaat en dat probeert te evenaren, dan kom je bedrogen uit”, meent de bondscoach. “Daarom heb ik vervolgens minder in de breedte geselecteerd, maar meer prioriteiten gesteld. Ploegen die gewoon zilver pakten hebben we ingezet om goud te kunnen winnen met andere combinaties. Het betekent misschien minder kansen, maar de kansen die er zijn, dat zijn wel maximale kansen.”

Een voorbeeld is de situatie van Roos de Jong en Laila Youssifou in de dubbeltwee. Zij wonnen vorig jaar zilver op de WK en zouden voor een medaille kunnen gaan op de Olympische Spelen van Parijs. Maar zomaar een medaille, daar neemt Meenhorst geen genoegen meer mee. En dus besloten De Jong en Youssifou hun focus, na uitvoerige gesprekken met de coach, te verleggen naar de dubbelvier.

“Het gat met de Roemeense roeisters was te groot en die leken onverslaanbaar. En dus heb ik besloten in te grijpen. Dat was best wel moeilijk voor ze en dat vonden ze niet makkelijk te accepteren. Bij dat soort gesprekken kwamen ook behoorlijk wat tranen kijken. Maar uiteindelijk gaat het om winnen en niet om tweede of derde worden”, aldus Meenhorst.

Roeiers die niet goed genoeg meer bleken werden bedankt voor hun bewezen diensten. “Dat is het minst leuke onderdeel van het werk, maar je moet gewoon eerlijk zijn: als iemand niet snel genoeg is, dan moet je dat ook gewoon zeggen. Ik ga iemand niet gelukkig maken door diegene in het team te houden en kansloos mee te laten roeien. Je kunt de pleister er beter maar meteen aftrekken, dan beetje bij beetje en langzaam.”

In Belgrado hoopt Meenhorst op meer gouden medailles dan vorig jaar. Toen werd Karolien Florijn wereldkampioene in de skiff. “We willen goud winnen bij zowel de mannen als de vrouwen. We zijn een ambitieus roeiland, maar hebben nog nooit olympisch goud gewonnen bij de vrouwen in de open categorie. Dat kan toch niet? Dat moet veranderen. Ik kijk voor de WK en op de Spelen niet zozeer naar het aantal medailles, maar ik wil zoveel mogelijk goud winnen.”

De WK roeien duren tot en met zondag.