Roeiers Holland Acht met tweede plaats naar WK-finale

De roeiers van de Holland Acht hebben zich op de WK in Belgrado gekwalificeerd voor de finale. De boot eindigde in de serie als tweede achter Groot-Brittanniƫ en dat was voldoende voor een finaleplaats.

De Holland Acht met Guus Mollee, Olav Molenaar, Jan van der Bij, Guillaume Krommenhoek, Sander De Graaf, Jacob van de Kerkhof, Gert-Jan van Doorn, Mick Makker en stuurvrouw Dieuwke Fetter was 2,26 seconden langzamer dan de Britten. De Nederlandse roeiers waren met 5.36,61 ruim anderhalve seconde sneller dan Canada, dat als nummer drie naar de herkansingen gaat.

Nederland doet op de WK niet mee met de vrouwen acht.