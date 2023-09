Sabalenka door naar kwartfinales US Open

De Belarussische Aryna Sabalenka, die volgende week gegarandeerd is van de nummer 1-positie op de wereldranglijst, heeft maandag de Russische Daria Kasatkina verslagen in de strijd om de kwartfinales op de US Open. Sabalenka won in twee sets van de nummer 13 op de wereldranglijst: 6-1 6-3.

De 25-jarige reageerde na afloop van de wedstrijd op de uitschakeling van Iga Swiatek. De 22-jarige Swiatek won vorig jaar de US Open en was de nummer 1 van de wereld, maar werd zondag in de vierde ronde van het toernooi in New York uitgeschakeld door Jeļena Ostapenko uit Letland. “Ik twijfelde er niet aan dat ze de finale zou halen”, zei Sabalenka, die door de uitschakeling van Swiatek volgende week de koppositie pakt. “Ik keek uit naar een wedstrijd tegen haar.”

Woensdag treft de Belarussische in de kwartfinales de Chinese Zheng Qinwen.