Volleyballers sluiten poulefase EK af met zege op Noord-Macedonië

De Nederlandse volleyballers hebben de groepsfase op het Europees kampioenschap afgesloten met een duidelijke zege op gastland Noord-Macedonië. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won in Skopje met 3-0. De setstanden waren 25-19, 25-19 en 25-16.

Oranje was al zeker van de achtste finales na de zege maandag op Denemarken. De ‘Lange Mannen’ wonnen in de poule ook van Montenegro en Tsjechië en verloren alleen van Polen, de aanvoerder van de wereldranglijst. Als de vrijwel zekere nummer 2 van poule C reist de ploeg nu naar Bari in Italië voor een treffen tegen de nummer 3 uit poule A. Dat wordt Servië of Duitsland.

Piazza zette Gijs Jorna, Wessel Keemink, Michaël Parkinson, Fabian Plak, Nimir Abdelaziz en Wouter ter Maat in de basis tegen Noord-Macedonië. Robbert Andringa fungeerde weer als de libero. De ploeg stond vanaf de eerste minuut scherp en gaf de thuisploeg geen kans om echt gevaarlijk te worden. In de tweede set was er een korte periode van verslapping bij Oranje. De Macedoniërs werkten via een serie punten een achterstand van 20-10 weg en kwamen terug tot 21-19. Toen zette Nederland aan voor het eindsprintje.

Aanvoerder Abdelaziz nam als gebruikelijk de meeste punten voor zijn rekening. Fabian Plak en invaller Bennie Tuinstra waren ook productief. “Het was een goede wedstrijd, we hadden de goede energie” zei Abdelaziz na de wedstrijd. “We worden tweede in de poule en dat is voor ons het hoogst haalbare, want Polen zal zo goed als zeker bovenaan eindigen. We gaan nu naar Bari en ons goed voorbereiden op de volgende tegenstander.”