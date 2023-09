Bach optimistisch over zwemmen tijdens Zomerspelen in Seine

Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, gaat ervan uit dat er volgend jaar tijdens de Olympische Spelen van Parijs in de Seine gezwommen kan worden. De kwaliteit van het water in de rivier in de Franse hoofdstad is, met nog minder een jaar te gaan tot de start, nu nog ondermaats.

“We hebben nog een jaar tot de Olympische Spelen. Iedereen werkt aan deze uitdaging en ik heb er alle vertrouwen in dat het ten tijde van de Olympische Spelen een enorm succes zal worden, waar de hele bevolking profijt van zal hebben”, zei Bach bij een bezoek aan Frankrijk.

“We mogen niet vergeten dat het lange tijd verboden was om in de Seine te zwemmen. Als Parijzenaars richting de Spelen weer in de Seine mogen, voor ontspanning en om te zwemmen, is dat een enorm project en ik ben optimistisch dat dat gaat lukken.”

Begin augustus moesten de olympische testwedstrijden voor het openwaterzwemmen worden afgelast vanwege de slechte waterkwaliteit in de Seine. Er waren twijfels over de waterkwaliteit omdat er door de overvloedige regenval van de afgelopen weken rioolwater in de rivier was gestroomd. Daardoor hadden bacteriën zich opgehoopt in het water.

Vorige maand ondervond opnieuw een testwedstrijd problemen door de slechte waterkwaliteit. De triatlon voor paralympiërs moest worden omgezet in een duatlon, omdat zwemmen in de Seine niet verantwoord bleek. De mondiale organisatie World Triathlon meldde in een statement de “gezondheid en veiligheid” van de atleten niet in gevaar te willen brengen.

Bach benadrukte dat hij geen twijfel heeft over het doorgaan van de triatlon. “De triatlon staat tijdens de Spelen op het olympische programma”, was hij stellig.