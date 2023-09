Florijn moet twee roeisters voor zich dulden in kwartfinales skiff

Favoriete Karolien Florijn heeft zich op de WK roeien geplaatst voor de halve finales van de skiff. De regerend wereldkampioene moest in Belgrado in de kwartfinales de Amerikaanse Kara Kohler en Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland qua tijd voor zich dulden.

Florijn kwam in haar race tot een tijd van 7.53,39, terwijl Kohler in een andere race 7.52,41 klokte en regerend olympisch kampioene Twigg 7.52,44. Florijn wist echter wel haar race te winnen, waardoor ze zich zonder problemen verzekerde van een plek in de halve eindstrijd.

“De tijden van de anderen wil ik eigenlijk niet weten, daar ben ik niet mee bezig. Ik heb daar een hekel aan. Ik kijk nooit naar uitslagen tussendoor. Ik weet dat ik vrijdag weer moet roeien en voor de rest zie ik het wel”, aldus Florijn een uur na haar race.

“Deze races zeggen ook niets over de snelheid. Want eigenlijk wil je nu zo langzaam mogelijk varen en je probeert zo min mogelijk te doen. Ik hoef de anderen niet zo nodig drie bootlengtes voor te blijven.” De Oostenrijkse Magdalena Lobnig werd achter Florijn tweede met een tijd van 7.55,93. De derde tijd in de race was voor Aurelia-Maxima Katharina Janzen uit Zwitserland, die 7.57,38 klokte.

Afgelopen weekend was Florijn met 7.18,55 nog veruit de snelste van het veld. De weersomstandigheden waren toen aanzienlijk beter dan woensdag. “Maar deze race was beter en ik zat wat frisser in de boot, al kende ik door wat mishalen een slechte start. Ik ervaar niet echt druk en heb heerlijk geslapen. Vrijdag doe ik er weer een schepje bij, want je merkt dat iedereen hier op het scherpst van de snede is.”

De 25-jarige Florijn pakte vorig jaar de wereldtitel in het Tsjechische Racice. Ze is ook tweevoudig Europees kampioene.

De halve finales zijn vrijdag.