Herrada wint elfde etappe Vuelta, Kuss behoudt leiderstrui

Jesús Herrada heeft de elfde etappe van de Vuelta gewonnen. De Spanjaard van Cofidis was in de rit van Lerma naar La Laguna Negra na 163,2 kilometer de beste uit een kopgroep van acht renners voor de Fransman Romain Grégoire en de Deen Andres Kron.

Sepp Kuss houdt ook na de elfde etappe de leiderstrui. De Amerikaan van Jumbo-Visma kwam in de groep met favorieten binnen op de slotklim. Hij heeft in het klassement 26 seconden voorsprong op de Spanjaard Marc Soler en 1.09 minuut op de Belg Remco Evenepoel.

Voor Herrada is het de derde zege van 2023. Hij won ook al twee keer eerder een rit in de Vuelta, in 2022 en in 2019.

Na een uur vol aanvallen ontstond er in de rit naar La Laguna Negra een kopgroep van 26 renners met daarin de Nederlander Jan Maas van Jayco AlUla. De belangrijkste renner in de vlucht was Geraint Thomas. De Brit van Ineos Grenadiers stond vooraf aan de etappe 21e in het algemeen klassement met 13 minuten achterstand op rodetruidrager Kuss. Op de 6,5 kilometer lange slotklim nam eerst Paul Ourselin een kleine voorsprong, maar onder aanvoering van Thomas’ ploeggenoot Filippo Ganna werd hij weer bijgehaald.

Het lukte Thomas echter niet om zijn medevluchters los te rijden. In het steile laatste stuk had Herrada de beste benen. Thomas eindigde als vijfde, maar pakte wel ruim 5 minuten van zijn achterstand in het klassement terug.

De Ronde van Spanje gaat donderdag verder met een rit van Ólvega naar Zaragoza. Na twee beklimmingen is de finale grotendeels bergafwaarts.