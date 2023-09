IOC stelt beslissing over negen nieuwe olympische sporten uit

Er komt voorlopig nog geen aanbeveling over de nieuwe sporten die op de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles hun intrede maken. Het Internationaal Olympisch Comité heeft een beslissing hierover uitgesteld omdat er nog discussies over het programma gaande zijn met het organisatiecomité.

De negen sporten die een plekje op het programma van Los Angeles 2028 willen zijn: cricket, karate, kickboksen, honkbal/softbal, lacrosse, breakdance, squash, flag football en motorsport.

Flag football is een soort american football, maar dan zonder lichamelijk contact. De spelers dragen vlaggetjes die moeten worden afgepakt. Lacrosse is vooral populair in Canada en de Verenigde Staten. Bij deze sport dragen de spelers een stick met aan het uiteinde een netje, waarmee een bal moeten worden gegooid.

Het is nog onduidelijk welke vorm van motorsport olympisch moeten worden. De internationale autosportfederatie FIA dringt al jaren aan om karten toe te voegen aan het olympisch programma.

Van de negen sporten die meedingen naar de Spelen van 2028 maakten honkbal/softbal en karate deel uit van de vorige Spelen van 2021 in Tokio. Deze twee sporten ontbreken op de komende spelen van 2024 in Parijs. Breakdance maakt als extra sport zijn olympische debuut in Parijs.