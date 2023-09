Muchova ten koste van Cirstea naar halve finale US Open

De Tsjechische tennisster Karolina Muchova heeft de halve finale van de US Open bereikt door Sorana Cirstea uit Roemeniƫ te verslaan. De als tiende geplaatste Muchova had in de eerste set weinig moeite met de als dertigste geplaatste Cirstea, die in de tweede set wat meer tegenstand bood. Het was niet genoeg: Muchova won met 6-0 6-3.

In de halve finale treft de 25-jarige Muchova de pas 19-jarige Amerikaanse Coco Gauff. Zij was eerder op de dag met 6-0 6-2 veel te sterk voor de Letse Jelena Ostapenko, die eerder titelverdedigster Iga Swiatek had verslagen.

De halve finales in het damesenkelspel van de US Open worden donderdag gespeeld.