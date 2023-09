Ongeplaatste Ben Shelton treft Djokovic in halve finale US Open

De Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft zich na een enerverend gevecht met zijn landgenoot Frances Tiafoe geplaatst voor de halve finale van de US Open. De ongeplaatste Shelton, nummer 47 van de wereld, versloeg de als tiende geplaatste Tiafoe in vier sets: 6-2 3-6 7-6 (7) 6-2.

Om de finale te bereiken zal Shelton zich moeten ontdoen van drievoudig titelhouder Novak Djokovic. De 36-jarige Serviër, die de US Open voor het laatst in 2018 won, versloeg in zijn kwartfinalewedstrijd vrij eenvoudig de Amerikaan Taylor Fritz. De setstanden waren 6-1 6-4 6-4.