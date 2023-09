Parijs heeft accommodaties voor Spelen 2024 op orde

Ruim tien maanden voor het begin van de Olympische Spelen ontving de organisatie achter ‘Parijs 2024’ de wereldpers. Wat accommodaties betreft is de Franse hoofdstad op orde. In een goednieuwsshow kwamen pijnpunten mondjesmaat aan bod.

De openingsceremonie op 26 juli, niet in een stadion maar op de Seine, is zo’n dossier dat nog ‘under progress’ is. “We hopen jullie er aan het einde van dit jaar meer over te kunnen vertellen”, sprak een woordvoerster tijdens de World Press Briefing. Boten met de deelnemers varen heen en terug over een traject van 6 kilometer, waarbij zo’n 600.000 toeschouwers worden verwacht. “Het is gecompliceerder dan een opening in een stadion.”

96 procent van de accommodaties bestond al of heeft een tijdelijk karakter. Alleen het Aquatics Centre, waar onder meer de waterpoloĆ«rs hun wedstrijden afwerken, is gloednieuw. Het is een van de accommodaties die genoemd wordt als het om de zogenoemde ‘legacy’ gaat, de nalatenschap van de Olympische Spelen. Het wordt na de Spelen vooral gebruikt als recreatief zwembad in een buurt, waar sportaccommodaties schaars zijn.

Zo’n 400 journalisten maakten een tour langs diverse locaties zoals de immense evenementenhal Bercy waar turnster Sanne Wevers volgend jaar een gooi mag doen naar nieuw succes. Voor de roeiers is het Stade Nautique van Vaires-sur-Marne plaats van handeling, de baanwielrenners zullen op de hun bekende piste van Saint-Quentin-en Yvelines uitkomen. Het zijn locaties waar de paars-roze aankleding nog ontbreekt, zoals in het straatbeeld in Parijs nog weinig verwijst naar de Spelen.

Er wordt gesport op historische plaatsen met de paardensport bij het paleis van Versailles, het beachvolleybal in de schaduw van de Eiffeltoren en de finish van de wegwedstrijden van de wielrenners voor de Tuinen van Trocadero. “We willen de iconen van Parijs laten zien”, zei de woordvoerster, die ook het hockeystadion nog noemde. Het is honderd jaar geleden dat in het Stade Yves-du-Manoir de opening van de vorige Spelen in Parijs plaatsvond.

Een punt van zorg is nog de kwaliteit van het water van de Seine, waarin de openwaterzwemmers en triatleten volgend jaar in actie komen. “Het komt goed, er is geen plan B”, beloofde de betrokken woordvoerster, in de wetenschap dat de Franse overheid en het gemeentebestuur er meer dan een miljard euro tegenaan gooien om het water schoon te krijgen. Het is een cadeautje voor de Parijzenaars die straks weer kunnen zwemmen in hun beroemde rivier.