Roeister Florijn merkt dat er naar haar en Nederland wordt gekeken

Karolien Florijn merkt dat er naar haar en Nederland als roeiland wordt gekeken tijdens de WK in Belgrado. De regerend wereldkampioene geldt in Servië als de grote favoriete voor de titel in de skiff.

“Ik kom om mijn titel te prolongeren”, zei Florijn stellig voorafgaand aan het toernooi. Eenmaal in Servië voegde ze de daad bij het woord. Althans, ze zette in de series veruit de snelste tijd neer en liet zien in goede vorm te verkeren.

“Op zich voel ik me wel goed, al was ik best wel moe na de hoogtestage in Oostenrijk. Maar ik heb een goede voorbereiding gehad en hoop dat ik mijn favorietenrol kan waarmaken.”

De 25-jarige Florijn baarde vorig jaar opzien in het Tsjechische Racice door als eerste Nederlandse ooit wereldkampioene in de skiff te worden. En dus groeide haar bekendheid. “Ik merk wel dat de skiff wat makkelijker is voor de mensen om te begrijpen, omdat ze één gezicht bij een boot hebben. Tot nu toe is het heel goed gegaan, dus misschien is het daarom ook aantrekkelijker voor de buitenwereld”, aldus de wereldkampioene, die na de titel niet ineens een heel ander leven leidt. “Maar dat is prima. Ik kan mijn eten, studie en huur betalen.” De student combineert haar roeiloopbaan met een studie Rechten aan de VU. Met regelmaat ligt ze al, voorafgaand aan haar colleges, rond 06.00 uur op het water om de Amstel af te roeien.

Vorig jaar was Florijn verantwoordelijk voor de enige gouden medaille voor Nederland op de WK in Tsjechië. In totaal pakte de afvaardiging van Nederland tien medailles, waarmee de stijgende lijn werd benadrukt.

“De mannen en vrouwen volgen nu hetzelfde schema en ons programma is veranderd. De samenwerking met de fysiologen is een hele grote vooruitgang en die heeft heel positief uitgepakt. Dat zie je ook wel aan hoeveel medailles er worden binnengesleept. In de hele breedte zijn we echt succesvol”, aldus Florijn.

“Met de Roemenen en Britten horen we bij de toplanden ter wereld. En daardoor merk je dat er naar ons gekeken wordt. Maar we gaan bijvoorbeeld de Roemenen echt niet aan hun neus hangen hoe wij het aanpakken.”

Florijn wil ook over iets minder dan een jaar op de Olympische Spelen van Parijs in de skiff aantreden. “Het is heel fijn om te trainen, want je hebt alles zelf in de hand. Het enige wat ik kan doen is me blijven ontwikkelen, in de hoop dat ik beter blijf dan de rest. Maar hoe dichter je naar de Spelen komt, hoe beter iedereen wordt. Ik hoop hier het jaar goed af te sluiten.”

Woensdag komt Florijn in actie in de kwartfinales. De WK roeien duren tot en met zondag.