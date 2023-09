Skiffeur Van Dorp op WK met beste tijd naar halve eindstrijd

Roeier Simon van Dorp heeft zich op de WK in Belgrado met de beste tijd verzekerd van een plek in de halve finale van de skiff. De 26-jarige Van Dorp kwam in de kwartfinales tot een tijd van 7.05,97. Daarmee was hij een fractie sneller dan de Duitser Oliver Zeidler, die een race eerder tot 7.06,01 kwam.

Van Dorp hield in zijn race de Belarus Yauheni Zalaty, die meedoet onder de neutrale vlag, achter zich: 7.06,90. De Kroaat Damir Martin werd op ruime achterstand derde.

In de series had Van Dorp zondag nog een tijd van 6.40,82 genoteerd, een Nederlands record. Afgelopen weekend waren de omstandigheden gunstiger dan woensdagochtend, toen er met wind tegen werd geroeid.

Van Dorp doet in Servië voor het eerst als skiffeur mee aan de WK. Op de Olympische Spelen van Tokio zat hij in de Holland Acht.

De halve finales zijn vrijdag.