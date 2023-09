Tennisster Ostapenko uit na verlies kritiek op speelschema US Open

De Letse tennisster Jelena Ostapenko heeft kritiek geuit op de organisatie van de US Open. De nummer 21 van de wereld kon zich niet vinden in het door de organisatie gemaakte speelschema voor dinsdag.

“Toen ik het schema zag en erachter kwam dat ik de eerste partij speelde, was ik wel verrast. En niet op een goede manier. Ik dacht: dat is een beetje een gekke planning”, zei Ostapenko na haar nederlaag tegen de Amerikaanse Coco Gauff. Het werd 6-0 6-2.

Ostapenko was van mening dat ze aanzienlijk minder tijd had na de vorige wedstrijd dan Gauff, die volgens de Letse daardoor een stuk fitter voor de dag kwam. “Zij speelde twee dagen geleden veel eerder dan ik, toen ik was ingedeeld in de avondsessie.”

De wedstrijd tussen Gauff en Ostapenko begon dinsdag om 12.00 uur. Zondagavond laat was Ostapenko verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld. Eerder op die dag, in de middagsessie, versloeg Gauff Caroline Wozniacki.

Tennissers hebben op grand slams, die twee weken duren, tussen hun wedstrijden door één dag rust.

De 26-jarige Ostapenko won in 2017 Roland Garros. Ze was ooit de mondiale nummer 5.