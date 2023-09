Alcaraz ten koste van Zverev naar halve finale US Open

Carlos Alcaraz heeft woensdagavond (plaatselijke tijd) Duitser Alexander Zverev in twee sets naar huis gestuurd op de US Open. Daarmee stoot de Spaanse nummer één van de wereld door naar de halve finales en blijft hij met het verdedigen van zijn titel op koers.

De 20-jarige Spanjaard speelt vrijdag tegen de nummer drie, Daniil Medvedev uit Rusland, voor een plaats in de finale, nadat hij Zverev met 6-3 6-2 6-4 aan de kant zette. “Ik voel me sterk. Ik denk dat ik klaar ben voor een geweldige strijd tegen Medvedev”, zei Alcaraz na de wedstrijd.

Alcaraz was niet op zijn spectaculaire best, maar domineerde op kritieke momenten. Mogelijk speelde de hittegolf die New York overspoelt Zverev parten. Het kwik bereikte er woensdagavond 35 graden. Op een enig moment tijdens de wedstrijd mompelde Zverev in een tv-camera: “Er gaat één speler dood en men zal het zien.”