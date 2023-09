Belgische renster Kopecky zegeviert in tijdrit Simac Ladies Tour

De Belgische renster Lotte Kopecky heeft bij de Simac Ladies Tour de individuele tijdrit gewonnen. De wereldkampioene op de weg en Belgische kampioene op de tijdrit legde de race tegen de klok over 7,1 kilometer met start en finish in Leuven af in een tijd van 8.59. Ze nam met haar zege ook de leiding over in het algemeen klassement over van Charlotte Kool, de winnares van de proloog.

Riejanne Markus, de Nederlandse kampioene tijdrijden, eindigde als tweede op twee seconden, voor de Britse Zoe Backstedt (0.11). In het algemeen klassement volgt Markus op twee seconden van Kopecky.

Annemiek van Vleuten reed de laatste tijdrit in haar loopbaan. Ze finishte als 24e op 29 seconden van Kopecky. Van Vleuten beÃĢindigt na de etappekoers haar indrukwekkende loopbaan.

De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag.