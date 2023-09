Colombiaan Molano klopt Groves en Van Poppel in sprint Vuelta

De Colombiaan Juan Sebastián Molano heeft Kaden Groves verslagen in de sprint van de twaalfde etappe in de Vuelta. De Australiër was in twee eerdere sprintetappes de sterkste, maar nu zat er niet meer in dan de tweede plek. Molano van UAE Team Emirates won met duidelijk verschil. Boy van Poppel werd derde.

De Nederlander Jetse Bol reed lange tijd op kop in de etappe over ruim 150 kilometer van Ólvega naar Zaragoza, samen met Abel Balderstone. Op zo’n 40 kilometer van de streep werden de twee koplopers opgeslokt door het peloton. Alpecin-Deceuninck reed vervolgens hard op kop om Groves af te zetten.

Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss blijft leider in het algemeen klassement. Zijn grote concurrent Remco Evenepoel staat nog altijd op ruim 1 minuut achterstand.