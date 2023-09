Golfer Luiten draait ook bovenin mee in Iers Open

Golfer Joost Luiten doet ook in het Iers Open weer bovenin mee. De Nederlandse prof legde de eerste ronde op de golfbaan in Straffan af in 67 slagen, vijf onder het baangemiddelde. Die score was goed voor de gedeelde zevende plaats. Shubhankar Sharma uit India leidt met 65 slagen (-7).

De 36-jarige Luiten, zesvoudig toernooiwinnaar op de Europese tour, draait een tamelijk constant seizoen met onder meer een tweede plaats in het BMW International Open en nog drie derde plaatsen. Afgelopen zondag eindigde hij als vijfde in de Omega European Masters in Zwitserland. Een nieuwe toernooizege is nog uitgebleven. Zijn laatste zege dateert van 2018, toen hij het Oman Open op zijn naam schreef.