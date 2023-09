Nummer 6 van de wereld Sinner ontbreekt in Daviscupteam Italië

Het Italiaanse tennisteam mist in de groepsronde van de Daviscup Finals zijn beste speler. Jannik Sinner, de nummer 6 van de wereld, heeft zich afgemeld bij captain Filippo Volandri. Hij gaf aan niet op tijd hersteld te zijn na de US Open. Sinner verloor op de grand slam in New York van de Duitser Alexander Zverev in de vierde ronde.

Ook Matteo Berrettini ontbreekt volgende week in Bologna, waar de Italianen het opnemen tegen Zweden, Chili en titelverdediger Canada. De nummer 36 van de wereld liep in de US Open een enkelblessure op. Volandri leunt nu op Lorenzo Musetti, de nummer 18 van de wereld, en Lorenzo Sonego, de nummer 39 van de wereld. Hij heeft oudgediende Fabio Fognini gepasseerd.

Italië reikte vorig jaar tot de halve finales van de Davis Cup. Daarin was Canada de sterkste.