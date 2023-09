Osaka keert in 2024 terug op tennisbaan

Naomi Osaka keert volgend jaar terug op de tennisbaan. Dat maakte de Japanse donderdag bekend in New York. De voormalig nummer 1 van de wereld trok zich vorig jaar september terug van de WTA-tour.

De viervoudig grandslamkampioene kampte lange tijd met mentale problemen. Daarnaast werd ze in januari zwanger van haar eerste kind, waardoor ze dit jaar niet in actie kwam. In New York was ze woensdag (plaatselijke tijd) te gast op Flushing Meadows, waar nu de US Open wordt gespeeld. Zelf won ze het toernooi in 2019 en 2021.

De 25-jarige tennisster zegt momenteel veel te trainen. Ze heeft in 2024 ook een druk schema voor ogen. “Ik heb veel wedstrijden gekeken en toen dacht ik vaak: ik wou dat ik weer speelde”, aldus Osaka, die wel rustig aan wil opbouwen. “Op die manier wil ik me namelijk kunnen voorbereiden op een goed einde van het jaar.”