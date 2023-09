Roeiploeg vindt het jammer dat er niet op Seine geroeid wordt

De Nederlandse roeiploeg vindt het jammer dat het olympische roeitoernooi tijdens de Olympische Spelen niet op de Seine of elders in het centrum van Parijs gehouden wordt. Het roeitoernooi vindt plaats in Vaires-sur-Marne, op ruim 30 kilometer van het centrum.

“Ik vind dat heel erg jammer, want ik had er echt heel veel voor over gehad”, aldus Roos de Jong, die donderdag op de WK in Belgrado een olympisch ticket bemachtigde met de dubbelvier. “Ik denk dat de Seine misschien te smal is of niet lang genoeg rechtdoor gaat. Maar ik had best met een bocht willen roeien als je dan op de Seine zou kunnen racen. Dan heb je echt veel publiek.”

Omdat de roeibaan buiten de stad ligt, heeft de roeiploeg besloten niet in het olympisch dorp te verblijven. In plaats daarvan is gekozen voor een hotel dichter bij de roeilocatie. “Jammer dat we niet in het olympisch dorp slapen, al heb ik het dorp al wel keer een meegemaakt”, zei Veronique Meester, die donderdag op de WK in Belgrado olympische kwalificatie afdwong voor de tweezonder. “Uiteindelijk gaat het wel om de prestaties. Als die beter zijn als je in een hotel bij de baan verblijft, dan neem je dat voor lief.”

De Jong had zich liever bij de hele Nederlandse ploeg gevoegd. “Als je ergens anders zit, dan voelt het toch weer gewoon als de WK roeien. De Spelen zijn juist bijzonder omdat je met alle sporten samen bent. Dat je dezelfde eetzaal hebt als atleten waar je heel erg tegenop kijkt.”

Momenteel is er veel te doen over de waterkwaliteit van de Seine. Zodoende is het twijfelachtig of er tijdens de Spelen gezwommen kan worden in de rivier in de Franse hoofdstad.