Stevige concurrentie Nederlanders bij marathon Amsterdam

De Nederlandse atleten Khalid Choukoud en Nienke Brinkman krijgen stevige concurrentie bij de marathon van Amsterdam. De Ethiopiërs Birhanu Legese en Lemi Berhanu en de Keniaan Bernard Koech hebben hun deelname toegezegd. Choukoud won bij de marathon vorig jaar de Nederlandse titel in een recordtijd (2.09.34). Legese liep met 2.02.48 de vierde tijd ooit op de marathon.

Bij de vrouwen stond Nienke Brinkman al op de deelnemerslijst. Ze wil in Amsterdam voldoen aan de limiet voor de Olympische Spelen (2.26.50), net als Choukoud dat bij de mannen wil (2.08.10).

Bij de vrouwen doet ook Degitu Azimeraw uit Ethopië mee, die in Amsterdam in 2019 al eens won. Zij krijgt concurrentie van Tiruye Mesfin. Zij liep vorig jaar 2.18.47 in Valencia en doet dus weinig onder voor haar landgenote Azimeraw, die twee jaar geleden in Londen 2.17.58 klokte.

De 47e editie van de marathon van Amsterdam is dit jaar op 15 oktober.