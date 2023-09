Tennissters dit jaar weer naar Mexico voor WTA Finals

De WTA Finals zijn dit jaar weer in Mexico. De beste acht tennissters van dit kalenderjaar nemen het van 29 oktober tot en met 5 november tegen elkaar op in Cancún, aan de oostkust van het Midden-Amerikaanse land. Het eindejaarstoernooi was twee jaar geleden ook al in Mexico, in de stad Guadalajara.

De afgelopen editie, die werd gewonnen door Caroline Garcia uit Frankrijk, was in het Amerikaanse Fort Worth. Het was de bedoeling dat het toernooi tien jaar lang in de Chinese stad Shenzhen zou worden gehouden, maar vanwege de coronapandemie en de verontwaardiging over de mysterieuze tijdelijke verdwijning van de Chinese topspeelster Peng Shuai zijn de Finals alleen in 2019 in Shenzhen doorgegaan.

Tennisster Viktoria Azarenka, de voormalig nummer 1 van de wereld, uitte eerder dit jaar nog kritiek op het feit dat de speellocatie van de Finals vorig jaar pas minder dan twee maanden van tevoren bekend was. Nu is dat nog niet anders.

“Cancún wordt vaak beschouwd als het hart van de Mexicaanse Caraïben, bekend om zijn witte stranden en levendige cultuur”, laat tennisfederatie WTA weten. “De stad is gastheer geweest van verschillende gerenommeerde sport- en amusementsevenementen, waaronder ITF-tennistoernooien.”