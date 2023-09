Van Dorp wil in skiff op WK roeien ongelijk bondscoach bewijzen

Simon van Dorp wil op de WK roeien in Belgrado het ongelijk van bondscoach Eelco Meenhorst bewijzen. Van Dorp werd weggehaald uit de dubbelvier en zag zijn transformatie tot skiffeur als degradatie. In de skiff laat hij in Servië echter een goede indruk achter en geldt hij als kanshebber voor goud.

“Tot nu toe bevalt het goed als skiffeur en ik probeer er zo open minded mogelijk in te staan. Toen ik begon aan dit toernooi behoorde ik tot de top 48 en nu inmiddels tot de top 12. Ik probeer het per race te bekijken”, zei de 26-jarige Van Dorp na het bereiken van de halve finales op de WK roeien.

In zowel de series als de kwartfinales noteerde Van Dorp de beste tijd. “Ik zie mezelf nog steeds een beetje als een dark horse voor de titel”, aldus de debutant in de skiff. “Het is echter, denk ik, wel een voordeel dat de anderen me nog niet kennen. Ook dit toernooi hebben ze nog niet echt gezien wat ik kan, omdat ik twee keer redelijk heb kunnen controleren.”

Van Dorp maakte op de Olympische Spelen van Tokio deel uit van de Holland Acht. Hij verkaste naar de dubbelvier, maar na de afgelopen EK besloot bondscoach Meenhorst flink wat wisselingen door te voeren. Van Dorp werd weggehaald uit de dubbelvier en wisselde met skiffeur Lennart van Lierop.

“Dat was niet mijn eigen besluit. Ze, Eelco en zijn staf, hebben me wel redenen gegeven, maar daar was ik het niet mee eens. Er werd mij verteld dat ze het idee hadden dat ik nog niet zo goed kon racen en pacen. Dat gaf me vervolgens ook veel motivatie om te laten zien dat ik die dingen wel kan”, aldus de ‘afvaller’.

“Ik zag het als een degradatie, want ze zetten in op goud bij de dubbeltwee en de dubbelvier. En in principe ben ik nu de bonus. In de trainingen ging ik best wel hard dus ik had meteen vertrouwen in mijn eigen kunnen. En het voor mezelf racen bevalt me goed, want ik kan alles lekker op mijn eigen manier doen. Als ze me na de WK vragen om terug te keren in de dubbelvier, dan moet ik daar heel goed over nadenken.”

Vrijdag staat voor Van Dorp de halve finale op het programma en een plek bij de beste drie in die race betekent plaatsing voor de Olympische Spelen, als boot. “Mocht dat lukken, dan ga ik dat wel even kort vieren, maar dat is vooral iets voor na het toernooi. Het toernooi zit er vrijdag namelijk nog niet op. Ik zou het heel vet vinden om goud te winnen, want volgens mij is dat nog nooit gebeurd in Nederland. Maar ik probeer ook gewoon realistisch te blijven.”

De finale van de skiff is zondag, de slotdag van de WK.