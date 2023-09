Vermoeide Bol gaat voor 25 jaar oud Memorial-record in Brussel

Femke Bol is na een lang atletiekseizoen al behoorlijk vermoeid, maar de wereldkampioene op de 400 meter horden wil vrijdag toch een aanval doen op het 25 jaar oude meetingrecord van de Memorial Van Damme. “Het is niet makkelijk aan het einde van het seizoen. Je lichaam is toch wel een beetje moe. Maar er is ook minder druk”, zei de Amersfoortse atlete aan de vooravond van de wedstrijd in Brussel, die deel uitmaakt van de Diamond League.

Het record op de 400 meter horden van de Memorial staat op naam van Nezha Bidouane. De Marokkaanse liep op 28 augustus 1998 een tijd van 53,43. Die tijd moet haalbaar zijn voor Bol, die dit seizoen haar Europees record aanscherpte naar 51,45. “Het is een goed veld, dus ik moet hard gaan om te kunnen winnen. Ik vind alle wedstrijden in de Diamond League leuk en deze voelt bijna als een thuiswedstrijd, dus dat is nog wel leuker voor mij.”

Bol is sinds augustus 2020 ongeslagen op de 400 meter horden in de Diamond League. Vrijdag mikt ze op een achttiende opeenvolgende zege. “Het voelt goed om ongeslagen te zijn. Maar je moet er telkens staan, want er zijn altijd goede tegenstanders. We zullen wel zien hoe lang deze reeks nog zal duren. Ik ben heel blij hier te zijn, de voorbije twee jaar zat ik op de tribune om mijn vriend (de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broerders) aan te moedigen. Ik genoot toen heel erg van de sfeer”, aldus Bol, die na een val vlak voor de finish van de finale van de 4×400 meter gemengd op de afgelopen WK in Boedapest nog goud pakte op de 400 meter horden en 4×400 meter.