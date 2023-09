Bol verplettert 25 jaar oud Memorial-record in Brussel

Femke Bol heeft vrijdag bij de Memorial Van Damme in Brussel een 25 jaar oud meetingrecord verbeterd. De Nederlandse atlete legde de 400 meter horden in het Koning Boudewijn-stadion af in 52,11 seconden. Daarmee was Bol ruim sneller dan de 53,43 van de Marokkaanse Nezha Bidouane in augustus 1998.

Voor Bol, die dit seizoen haar Europees record aanscherpte tot 51,45, betekende het haar achttiende achtereenvolgende zege op de 400 meter horden in de Diamond League. Haar ongeslagen reeks begon in augustus 2020.

De Jamaicaanse Janieve Russell werd vrijdag tweede in 53,80, voor haar landgenote Rushell Clayton (54,10).

De Amerikaanse olympisch kampioene en wereldrecordhouder Sydney McLaughlin-Levrone ontbrak in Brussel.