Duitse basketballers stunten op WK met uitschakeling VS

Duitsland heeft op het wereldkampioenschap basketbal bij de mannen voor een enorme stunt gezorgd door de Verenigde Staten in de tweede halve finale te kloppen. Het werd 113-111 in de Filipijnse stad Pasay.

De Duitsers staan bovendien voor het eerst in de eindstrijd van een WK basketbal. Tegenstander zondag is Servië, dat eerder op de dag Canada met 95-86 versloeg. Voor ‘Team USA’, regerend olympisch kampioen, resteert de strijd om het brons tegen de Canadezen.

Andreas Obst (24 punten) en Franz Wagner (22 punten) waren op schot bij Duitsland. De 23 punten en 8 rebounds van de Amerikaan Anthony Edwards, uitkomend voor de Minnesota Timberwolves, bleken onvoldoende.

Met de inmiddels 74-jarige Svetislav Pesic treft Duitsland zondag in de finale een oude bekende. De huidige bondscoach van Servië leidde de Duitsers in 1993 naar de Europese titel in eigen land.