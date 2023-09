Florijn en Van Dorp plaatsen skiffs voor Olympische Spelen Parijs

Roeiers Karolien Florijn en Simon van Dorp hebben de skiffs geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. Beiden wonnen hun race in de halve eindstrijd van de WK in Belgrado.

Florijn liet in de halve finale de Nieuw-Zeelandse Emma Twigg ver achter zich. De Nederlandse wereldkampioene was bijna 5 seconden sneller dan de regerend olympisch kampioene. Het verschil was 4,85 seconden. De Bulgaarse Desislava Angelova werd derde en moest liefst 13,38 seconden toegeven op Florijn (25), die de hele race aan de leiding ging en het in de slotfase zelfs rustig aan kon doen.

Van Dorp liet de Deen Sverri Nielsen en Thomas Mackintosh uit Nieuw-Zeeland achter zich. De Nederlander, die zijn race goed opbouwde en pas op de laatste 500 meter de leiding nam, kwam tot 6.55,46. Nielsen klokte 6.57,30.

Van Dorp (26) doet voor de eerste keer als skiffeur mee aan een eindtoernooi. Hij werd weggehaald uit de dubbelvier.

De roeiers plaatsen zich niet individueel voor de Spelen, maar de boten. De samenstelling van de roeiploeg mag nog veranderd worden.