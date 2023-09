Gauff en Sabalenka treffen elkaar voor het eerst op grand slam

De finale op de US Open tussen Coco Gauff en Aryna Sabalenka wordt de eerste ontmoeting tussen de twee op grandslamniveau. De Amerikaanse Gauff en Sabalenka uit Belarus troffen elkaar vijf keer eerder.

De 19 jaar oude Gauff won drie van de vijf partijen. In 2020 speelden Gauff en Sabalenka voor het eerst tegen elkaar in Lexington en in maart van dit jaar voor het laatst op Indian Wells. Een half jaar geleden was Sabalenka (25) met 6-4 6-0 duidelijk te sterk voor Gauff.

Op de grandslamtoernooien is een ontmoeting tussen de twee de afgelopen jaren uitgebleven. Gauff gaat zaterdag op voor haar eerste grandslamtitel, Sabalenka voor haar tweede.

“Ze is een ongelooflijke speelster en ze speelt geweldig tennis op de US Open. Het publiek zal haar heel erg gaan steunen. Ik ga gewoon de baan op en ga voor ieder punt vechten”, zei Sabalenka na het bereiken van de finale. “We zijn nog niet klaar hier”, liet Gauff eerder op de dag optekenen.

Sabalenka is vanaf maandag de nummer 1 van de wereld. Gauff staat nu virtueel vijfde, maar stijgt naar de derde plaats als ze de US Open wint.