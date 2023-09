Gauff verslaat Muchová en staat in finale US Open

Tennisster Coco Gauff heeft donderdagavond (lokale tijd) in de halve finales van de US Open gewonnen van Karolína Muchová. De 19-jarige Amerikaanse versloeg haar Tsjechische tegenstandster in twee sets: 6-4 7-5.

De wedstrijd werd in de tweede game van de tweede set ongeveer 50 minuten stilgelegd vanwege een protestactie van klimaatactivisten op de tribune. Drie mensen begonnen leuzen als “beëindig fossiele brandstoffen” te scanderen. Nadat de demonstranten uit het stadion waren verwijderd werd de tennispartij hervat.

Gauff treft in de finale van het grandslamtoernooi in New York de winnaar van het duel tussen Madison Keys en Aryna Sabalenka die later donderdag (lokale tijd) in actie komen.