Halve finale US Open weer hervat na protestactie op tribune

De halve finale op de US Open tussen tennissters Coco Gauff en Karolína Muchová is donderdagavond (lokale tijd) tijdelijk stilgelegd vanwege een protestactie van anti-fossiele brandstofactivisten. Nadat de actievoerders werden verwijderd is de partij na een onderbreking van ongeveer 50 minuten weer hervat.

De wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium werd in de tweede game van de tweede set onderbroken nadat drie demonstranten op de bovenste rijen van de tribune leuzen als “beëindig fossiele brandstoffen” begonnen te scanderen. Gauff leidde toen met 6-4 1-0. De actievoerders werden begroet met hoongelach van andere toeschouwers en mensen begonnen “schop ze eruit” te zingen. Ze verwijderen kostte nogal wat tijd omdat een van de activisten zichzelf had vastgelijmd op de vloer.

Beide speelsters wachtten aanvankelijk enkele minuten geduldig op de baan terwijl de beveiliging in actie kwam, maar verlieten daarna de tennisbaan om naar de kleedkamers te vertrekken. Ze keerden uiteindelijk terug nadat de protestactie was beëindigd en gingen door met hun halve finalepartij.

Het is niet de eerste keer dat klimaatactivisten grote sportevenementen verstoren. In juli werden drie mensen gearresteerd nadat ze een tenniswedstrijd op Wimbledon onderbraken door oranje confetti en puzzelstukjes over de baan te strooien. Ook wedstrijden in de Premier League en de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië zijn doelwit geweest.