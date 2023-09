Jumbo-renner Vingegaard wint in Vuelta op Col du Tourmalet

Jonas Vingegaard heeft zijn eerste etappezege in de Ronde van Spanje binnen. De tweevoudig winnaar van de Tour de France sloeg vrijdag toe in de dertiende rit, met aankomst op de Col du Tourmalet. De Amerikaan Sepp Kuss, ploeggenoot van Vingegaard, eindigde op een halve minuut achterstand als tweede en behield de leiding in het algemeen klassement. De Sloveen Primoz Roglic maakte het succes voor Jumbo-Visma compleet door, op 33 tellen, als derde te finishen.

Remco Evenepoel verloor veel tijd. De Belgische titelverdediger van Soudal-Quick Step loste 90 kilometer voor de finish op de flanken van de Col d’Aubisque en moest meer dan 27 minuten toegeven op Vingegaard. Evenepoel, die bij het begin van de etappe nog vierde stond, zakte weg naar de negentiende positie en kan een goed klassement nu vergeten. De Spanjaard Marc Soler, tweede in de tussenstand, verloor ook tijd. Hij kwam ruim 3 minuten na Vingegaard over de eindstreep.

Jumbo-Visma neemt ook in het klassement de eerste drie plaatsen in. Roglic is nu de nummer 2 op 1.37 van Kuss en Vingegaard heeft als nummer 3 een achterstand van 1.44 op de leider.

Zaterdag wacht het peloton opnieuw een bergrit. Na de start in Sauveterre-de-BĂ©arn moeten 156,2 kilometer overbrugd worden tot de aankomst bergop in Larra-Belagua. Onderweg liggen twee cols van de buitencategorie en een klimmetje van de derde categorie. De slotklim is er eentje van eerste categorie.